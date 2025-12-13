На Западе заявили об интеллектуальном ответе России на изъятие активов

BI: Россия может готовить интеллектуальный ответ для ЕС после заморозки активов

Россия готова ответить Евросоюзу на ситуацию с бессрочной заморозкой и возможной конфискацией своих активов в Европе. Об этом пишет Business Insider Polska.

Утверждается, что РФ может дать более интеллектуальный ответ на решение европейцев.

Как сообщают авторы материала, Москва рассматривает вариант, который затрагивает счета типа «С».

11 декабря агентство Reuters сообщило, что послы государств-членов ЕС запустили письменную процедуру, целью которой является формальное утверждение Советом Европейского союза решения о бессрочной заморозке российских активов. В публикации отмечалось, что данный шаг направлен на «создание условий для использования активов Российской Федерации в интересах Украины».

Сообщалось также, что в ответ на заморозку активов России Евросоюзом Москва может потребовать возмещения ущерба от европейских компаний, таких как Euroclear. Российские суды могут принять решение об аресте расположенного в РФ имущества этих компаний.

Ранее Италия выступила против конфискации замороженных активов РФ.