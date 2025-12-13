На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский заявил о «значительном шансе» завершить конфликт на Украине

У Украины появился «значительный шанс» достигнуть политической договоренности с западными партнерами об окончании войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Самое главное – будут встречи у меня с представителями президента Трампа, также будут встречи с нашими европейскими партнерами, со многими лидерами по фундаменту мира – политической договоренности об окончании войны. Сейчас шанс значителен», — говорится в посте политика.

Кроме того, Зеленский рассказал о подготовке ко встрече в Германии с американской стороной и «европейскими друзьями» в ближайшие дни.

«В Берлине будет много событий», — подчеркнул политик.

Накануне министерство обороны Германии сообщило о проведении очередного заседания контактной группы в формате «Рамштайн» по вопросу военной поддержки Украины. Встреча пройдет 16 декабря в формате видеоконференции. Согласно данным ведомства, открытие заседания начнется с выступлений глав оборонных ведомств Германии, Великобритании и Украины.

Ранее в Германии раскрыли позицию ЕС больше по территориям в конфликте на Украине.

