Лыжник Коростелев рассказал об атмосфере на Кубке мира

Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе дружелюбная атмосфера, передает SVT.

«Здесь только я, Дарья Непряева и один сервисмен. Но атмосфера исключительно дружелюбная. Все здороваются, некоторые подходят поговорить. Никаких проблем нет, хотя я немного стесняюсь», — сказал Коростелев.

Коростелев на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе в спринте показал результат 2.28,15, заняв в квалификации 52-е место. Спортсмену не удалось попасть в топ-30, чтобы пробиться в четвертьфинал соревнований. Он проиграл лидеру 8,32 секунды.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на это решение и выиграла дело.

Ранее выступление Коростелева в спринте на этапе Кубка мира назвали успешным.