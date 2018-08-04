В Иране назвали условия ухода из Сирии

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что страна уменьшит присутствие в Сирии или покинет ее, когда подойдет к концу борьба с терроризмом, сообщает РИА «Новости».

«До тех пор пока правительство Сирии будет того желать, мы будем находиться в этой стране. Важной нашей задачей, помимо запроса сирийского правительства, была борьба с терроризмом», — приводит словам Касеми внешнеполитическое ведомство Ирана.

Реклама

По его словам, как только Сирия будет близка к относительной стабильности, а борьба с терроризмом подойдет к концу, Иран может уменьшить консультативное присутствие в Сирии или вовсе покинуть страну.

Ранее Reuters рассказал о тайном письме Генштаба России по Сирии в США.