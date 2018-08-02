Путин поздравил российских десантников с Днем ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) с их профессиональным праздником. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В праздничном обращении российский президент отметил богатую и славную историю ВДВ России, которой «по праву гордится нынешнее поколение солдат и офицеров».

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«Ваши предшественники верой и правдой служили Родине, в самых сложных ситуациях неизменно демонстрировали высочайшую компетентность, собранность и личное мужество, свято хранили преданность боевому братству», — сказал Путин.

Также он в своей речи почтил память десантников-ветеранов Великой Отечественной войны и тех, кто погиб в «горячих точках».

Российский лидер подчеркнул важность продолжения патриотических традиций. По его мнению, современная «крылатая пехота» ответственно решает задачи и «твердо стоит на страже национальных интересов страны».

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу открыл памятник основателю ВДВ генералу Маргелову.