Филиппины купят российское оружие, несмотря на возможные санкции США

Глава внешнеполитического ведомства Питер Каэтано заявил, что страна не будет отказываться от приобретения российского оружия вопреки возможным санкциям США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Каэтано, Филиппины ожидали критики решения о приобретении вооружений в России, а также данных о возможных санкциях американской стороны. Он отметил, что страна в этом отношении ожидает «еще большего».

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«Но я не думаю, что мы от этого откажемся», — сказал Каэтано.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон не обеспокоен поставками российского оружия на Филиппины.