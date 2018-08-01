В Минобороны заявили о возможном срыве гособоронзаказа в 2018 году

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что гособоронзаказ по постройке и ремонту кораблей для Военно-морского флота России в 2018 году может быть сорван. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Есть предпосылки срыва сроков поставок и по сдаточной программе 2018 года», — сказал Борисов в ходе селекторного совещания по размещению и реализации гособоронзаказа.

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Он также отметил, что большинство контрактов уже заключено, деньги на реализацию гособоронзаказа по линии Минобороны уже выделены.

Ранее в министерстве финансов России сообщили, что в системе обслуживания гособоронзаказа может появиться еще один банк.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин призвал к рациональному использованию средств Минобороны.