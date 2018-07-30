В России решили разработать сверхтяжелый самолет на замену «Руслану»

Российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что до 2027 начнут разработку нового сверхтяжелого самолета, который заменит Ан-124 «Руслан». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Борисова, до 2050 года на имеющихся самолетах Ан-124 «Руслан» можно летать.

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«Если провести серьезную модернизацию, прежде всего кабины, поменять БРЭУ, решить проблему с двигателем Д-18, то до 2050 года совершенно спокойно можно летать», — пояснил Борисов.

Он добавил, что в госпрограмму вооружений до 2027 года внесены разработки нового сверхтяжелого самолета, который заменит Ан-124.

Ранее эксперт объяснил, почему Ан-124 заменять еще рано.