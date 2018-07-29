ЗВО: парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге прошел без инцидентов

Пресс-служба Западного военного округа сообщила, что во время главного морского парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге никаких инцидентов не произошло, передает РИА «Новости».

«Никаких инцидентов при прохождении парадного строя кораблей по акватории реки Невы 29 июля во время главного военно-морского парада не было», — заявили в пресс-службе.

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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поприветствовал участников парада в честь Дня ВМФ в Петербурге и поздравил моряков.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию празднования Дня Военно-морского флота в России.