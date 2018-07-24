ООН следит за ситуацией вокруг сбитого Израилем сирийского самолета

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН следит за ситуацией вокруг сбитого Израилем истребителя ВВС Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время ООН неизвестны все детали проводимой военной операции.

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Он также подчеркнул, что ООН следит за ситуацией вокруг сбитого сирийского истребителя.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал инцидент со сбитым самолетом ВВС Сирии.

По его словам, данный инцидент является «грубым нарушением» соглашений о разъединении между Израилем и Сирией от 1974 года.