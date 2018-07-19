СМИ: Пентагон близок к сделке с Raytheon о новом сверхзвуковом оружии

Компания Raytheon близка к заключению сделки с министерством обороны США о создании нового сверхзвукового оружия, сообщает National Defense.

Одной из особенностей такого оружия является способность перемещаться со скоростью выше 5 чисел Маха, говорится в материале.

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По словам вице-президента по перспективным ракетным системам Raytheon Тома Буссинга, подрядчик недавно был выбран управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

«Мы сейчас ведем с ними переговоры ... [и] мы надеемся заключить контракт в ближайшие несколько месяцев», — сказал он на встрече с журналистами во время международного авиационно-космического салона «Фарнборо» в Великобритании.

По мнению экспертов, отмечает National Defense, помимо высоких скоростей, такое оружие может быть высоко маневренным и представлять серьезную проблему для традиционных систем противоракетной обороны.

Кроме того, заместитель министра обороны США Майкл Гриффин, встревоженный китайскими и российскими усилиями, поставил разработку этого вида оружия своим главным приоритетом, отмечает издание.

Ранее в Пентагоне заявили о первенстве США в исследовании сверхзвукового оружия.