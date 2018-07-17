Порошенко заявил о приоритете Украины для США и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что американский лидер Дональд Трамп заверил его о приоритете украинского вопроса для США и НАТО во время переговоров на саммите представителей Североатлантического альянса. Об этом украинский президент заявил в эфире телепередачи «Свобода слова», которая вышла на телеканале ICTV.

«Базируясь на моей встрече с Трампом, которая прошла накануне на саммите Украина-НАТО, базируясь на документах саммита НАТО, где стоит в том числе и подпись американского президента Дональда Трампа, Украина была и остается среди первых приоритетов как НАТО, так и США», — сказал Порошенко.

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При этом президент отметил, что вопрос вступления Украины в НАТО зависит в первую очередь от действий украинских властей. Он также заверил, что отношения между страной и блоком будут расширяться.

Ранее Порошенко рассказал о переговорах с Трампом на саммите НАТО.