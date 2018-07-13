Экс-премьер Украины назвал препятствия для вступления страны в НАТО

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в ближайшие десять лет НАТО не будет рассматривать вопрос вступления страны в альянс. Об этом он сказал в интервью «Известиям».

«Вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет рассматриваться как минимум 10 лет», — сказал Азаров.

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Он отметил, что проблемой вступления в альянс станет несоответствие украинской военной техники стандартам блока. Также он заявил, что вступлению Украины в организацию препятствуют внешнеполитические проблемы.

Два источника издания в НАТО добавили, что альянс не намерен рассматривать вопрос вступления Укрианы в организацию, пока на востоке страны не будет полностью урегулирован военный конфликт.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия не сможет заблокировать вступление Украины в НАТО.