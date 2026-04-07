Орбан развеселил Путина сказкой

Bloomberg: Орбан рассказал Путину венгерскую сказку про спасшую льва мышь
Владимир Гердо/РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в октябре 2025 года рассказал ему сказку про льва и мышь. Об этом сообщает агентство Bloomberg, со ссылкой на транскрипт разговора.

Во время беседы Орбан сообщил, что готов приложить максимум усилий, чтобы помочь разрешить конфликт на Украине через проведение саммита в Будапеште. Премьер отметил, что «наша дружба поднялась на такой высокий уровень, что я могу помочь любым образом».

«В любом вопросе, где я могу быть полезным, я к вашим услугам», – сказал Орбан.

Чтобы подчеркнуть свою мысль, он вспомнил детскую сказку, которая, по его словам, популярна в Венгрии. В ней говорится о мыши, которая освобождает льва, попавшего в сеть, после того как тот ранее помиловал жизнь грызуна.

Как свидетельствует стенограмма, эта реплика вызвала смех у Путина.

Орбан поддерживает регулярные контакты с Путиным, несмотря на позицию Евросоюза. Венгерский премьер три раза встречался с российским лидером с 2022 года, последний раз Орбан посещал Москву летом 2024 года.

Премьер-министр Венгрии неоднократно заявлял, что он выступает за немедленное прекращение огня и мирные переговоры. 22 ноября Орбан призвал Евросоюз поддержать мирные усилия Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и вступить в прямые переговоры с Москвой.

Ранее Орбан призвал «думать не о Путине» и снять санкции с России.

 
