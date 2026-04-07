В Кремле отреагировали на атаку ВСУ на КТК в Новороссийске

Песков: Киев не в первый раз пытается нанести удары по КТК в Новороссийске
«Каспийский трубопроводный консорциум»

Атака вооруженных сил Украины (ВСУ) по объекту международного «Каспийского трубопроводного консорциума» в Новороссийске (КТК) — это не первая попытка Киева нанести удары по его инфраструктуре. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Этот важный международный трубопровод уже страдал неоднократно», — напомнил представитель Кремля.

Минобороны России ране сообщило, что ВСУ в ночь на 6 апреля ударили с помощью беспилотников по объектам КТК на перевалочном комплексе в Новороссийске.

В ведомстве отметили, что атака на нефтепровод была произведена для дестабилизации мирового рынка углеводородов и прекращения поставок нефтепродуктов европейским потребителям. При налете применялись ударные беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот налет «терроризмом чистой воды». По ее словам, аналогичные действия Украина предпринимает и в отношении Венгрии, пытаясь навредить энергетической безопасности Будапешта и вмешиваясь в избирательную кампанию в республике.

