Друзья устроили поножовщину после употребления галлюциногенов на вечеринке в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина получил на вечеринке ножевые ранения в спину и упал с высоты. Об этом сообщили в СУ СКР по городу.

Инцидент произошел 6 апреля в квартире на 12-м этаже дома на Фарфоровской улице, где компания друзей отмечала день рождения девушки. По данным Mash, они употребили некоторое количество галлюциногенов, и возлюбленному именинницы показалось, что к ней пристают. Тогда ревнивец схватился за нож и ударил потерпевшего в спину.

Тело жертвы было обнаружено у подъезда дома с повреждениями, характерными для падения с высоты. Очевидцы говорят, что пострадавшего якобы выбросили из окна участники вечеринки. В отношении 24-летнего мужчины, устроившего поножовщину, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. С места преступления изъяли нож и иные следы. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

