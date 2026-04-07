В Белгородской области прокомментировали данные о возможной отставке губернатора

Белгородский оперштаб назвал слухами информацию об уходе с поста Гладкова
РИА Новости

Оперштаб Белгородской области назвал слухами информацию о возможном уходе с поста губернатора региона Вячеслава Гладкова. Комментарий появился под одной из публикаций Гладкова во «ВКонтакте».

В оперштабе подчеркнули, что Гладков продолжит работать на своем посту.

7 апреля газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ, писала, что власти рассматривают вопрос о возможной замене губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Один из собеседников «Ведомостей» предположил, что причиной возможной отставки могут быть проблемы со здоровьем. С учетом планового характера выборов в регионе, процесс назначения преемника, по его мнению, не должен затянуться.

Другой источник, близкий к администрации президента, заявил, что уровень поддержки власти в Белгородской области снижается на фоне ухудшения качества жизни по сравнению с предыдущими периодами. В этой ситуации, отметил собеседник издания, ротация кадров выглядела бы логичным шагом, если для этого появится возможность.

Ранее сообщалось, что правоохранители расследуют ряд дел, в которых фигурирует бывший глава Курской области.

 
