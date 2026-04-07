Производитель украинских ракет «Фламинго» пообещал сбить баллистическую ракету в 2027 году

Украинская компания Fire Point, выпускающая ракеты «Фламинго», пообещала сбить баллистическую ракету в 2027 году. Об этом агентству Reuters рассказал совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман.

По словам Штилермана, компания может вызвать «масштабные изменения» в России ударами по Москве новыми дальнобойными снарядами.

Глава Fire Point уточнил, что компания может начать производство новой системы противовоздушной обороны (ПВО). Сейчас ведутся переговоры о ее создании с европейскими партнерами. Стоимость ракеты, которая будет использоваться в системе ПВО, будет меньше $1 млн, что станет настоящей революцией в отрасли.

Штилерман добавил, что уже в ближайшем будущем компактная ракета FP-7 с дальностью действия около 300 км впервые будет применена в военных целях.

2 апреля генерал-майор авиации и Герой России Сергей Липовой рассказал, что попытки Украины запустить на Москву десятки ракет «Фламинго» обречены на провал.

По словам Липового, подобные высказывания Штилермана «напоминают блеф». Он напомнил, что изначально «Фламинго» — советская разработка, а в ВСУ «попытались что-то модернизировать, улучшить». При этом он напомнил, что попытки запуска предыдущих версий не увенчались успехом. Кроме того, указал военный, на Украине каждый день делают разнообразные заявления, чтобы оставаться в повестке.

Ранее в Госдуме заявили о превентивном ударе по Украине из-за планов ракетного удара по Москве.