В Турции задержали девять звезд шоу-бизнеса по делу о наркотиках

NTV: девять звезд шоу-бизнеса Турции задержали по делу о наркотиках

В Стамбуле были задержаны девять звезд турецкого шоу-бизнеса. Об этом сообщает телеканал NTV.

Арест прошел в рамках крупной антинаркотической операции в Турции. Среди задержанных оказались актер Ибрагим Челиккол, поп-исполнители Бенгю, Симге Сагын, Мелек Моссо, Мустафа Джеждели, модельер Сипахи Хаджисулейманоглу и продюсер Илькай Сенджан. Их подозревают в незаконном хранении или употреблении наркотиков, а также о создании условий для их потребления.

В марте звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел дала показания по делу о наркотиках.

В отношении актрисы был выписан ордер на арест, однако в это время она находилась за рубежом. О своем аресте артистка узнала из СМИ. Вернувшись в Турцию, она начала сотрудничать с правоохранительными органами и сдала анализы — образцы волос и крови, которые проверят на наркотики.

Ханде Эрчел наиболее известна по роли Эды Йылдыз в «Постучись в мою дверь». Она также снималась в проектах «Королек — птичка певчая», «Любовь не понимает слов», «Кольцо», «Черная жемчужина», «Совершенно другой».

