Россиян предупредили о главной опасности замороженных полуфабрикатов

Замороженные продукты сами по себе не заслуживают той негативной репутации, которую им часто приписывают. О том, как часто можно есть блюда после заморозки, «Газете.Ru» рассказал нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков.

Заморозка не делает пищу автоматически вредной, отметил эксперт. Продукты не теряют питательной ценности, особенно если речь идет о ягодах, овощах или полуфабрикатах без длинного списка добавок.

«Питаться постоянно заморозкой — это попросту не очень вкусно. Какого-то особого вреда тут нет, потери витаминов там незначительные на самом деле. Но все же лучше использовать свежую пищу, это рекомендовано различными диетологическими сообществами в качестве полноценного питания», — объяснил Симаков.

По словам врача, вредной стоит считать не столько заморозку как способ хранения, сколько привычку постоянно жить на готовых блюдах вроде пиццы, лазаньи, бургеров, панированных закусок и других удобных вариантов формата «разогрел и съел». Именно в этой еде часто много соли, насыщенных жиров, калорий и мало пищевых волокон.

«Никого не смущают замороженные клюква, черника или овощные смеси, потому что люди интуитивно понимают, что это все те же продукты, просто охлажденные для хранения. С замороженной пиццей ситуация другая, проблема не в том, что она была в морозилке, а в том, что это уже готовое многокомпонентное блюдо с совсем другим пищевым профилем», — сказал нейрогастроэнтеролог.

Если такие блюда становятся основой рациона, начинаются уже предсказуемые проблемы. Человек получает меньше свежих продуктов и клетчатки, а это бьет по насыщению и работе кишечника, предупредил врач. Также готовая еда часто устроена так, чтобы быть максимально яркой по вкусу и удобной в приготовлении, поэтому на ней легко переедать. А избыток соли и насыщенных жиров в меню со временем работает против сердечно-сосудистой системы.

Именно поэтому свежая еда и модели питания вроде средиземноморской или скандинавской считаются более удачной базой для повседневного меню, считает нейрогастроэнтеролог. В них больше цельных продуктов, овощей, фруктов, рыбы, круп и меньше зависимости от промышленно собранных блюд.

