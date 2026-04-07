Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

В Кремле не стали давать оценку нападению подростка на учителя в Пермском крае

Telegram-канал «Baza»

Анализировать произошедшее в одной из школ Пермского края должны специалисты. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Есть правоохранительные органы, которые принимают все необходимые меры. И, конечно же, не в Кремле давать оценку подобной ситуации и анализировать причины. Это должны делать специалисты, которые выполняют свою работу», — сказал представитель Кремля.

До этого Минпросвещения направило в Пермский край спецкомиссию по поручению главы ведомства Сергея Кравцова.

Инцидент произошел утром 7 апреля на крыльце образовательного учреждения. Как рассказал губернатор, подросток ранил учительницу ножом. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Спасти ее не удалось. Нападавшего задержали, его мотивы устанавливаются.

Ранее подросток с ножом гонялся по школе за сверстником в Нижнем Тагиле.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
