В Кремле не стали давать оценку нападению подростка на учителя в Пермском крае

Анализировать произошедшее в одной из школ Пермского края должны специалисты. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Есть правоохранительные органы, которые принимают все необходимые меры. И, конечно же, не в Кремле давать оценку подобной ситуации и анализировать причины. Это должны делать специалисты, которые выполняют свою работу», — сказал представитель Кремля.

До этого Минпросвещения направило в Пермский край спецкомиссию по поручению главы ведомства Сергея Кравцова.

Инцидент произошел утром 7 апреля на крыльце образовательного учреждения. Как рассказал губернатор, подросток ранил учительницу ножом. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Спасти ее не удалось. Нападавшего задержали, его мотивы устанавливаются.

Ранее подросток с ножом гонялся по школе за сверстником в Нижнем Тагиле.