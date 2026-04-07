В Кремле заявили об экономическом и энергетическом кризисе в мире

В мире начинается серьезный экономический и энергетический кризис, его масштабы увеличиваются каждый день. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам.

«Сейчас, когда мир уже уверенно вступил на путь экономического и энергетического кризиса, довольно серьезного, масштабы которого разрастаются изо дня в день, то, конечно, рынок и конъюнктура рыночная в области энергетики, энергоресурсов полностью изменилась», — сказал Песков.

По его словам, Россия на фоне этой ситуации, вызванной войной на Ближнем Востоке, получает значительное количество запросов на поставки энергоресурсов и ведет переговоры, чтобы извлечь наибольшую выгоду,

В настоящее время Москва ведет контакты с Будапештом и Белградом по вопросу поставок российских энергоресурсов, добавил он.

До этого спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сравнил сложившуюся ситуацию в мире с началом пандемии коронавируса и призвал готовиться к крайне серьезному кризису.

Ранее сообщалось, что ЕС опасается перерастания энергетического кризиса в финансовый.