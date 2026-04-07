В Норвегии удивлены задержкой выдачи паспорта российскому футболисту

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт назвал странной ситуацию с задержкой выдачи паспорта Норвегии российскому вратарю «Буде-Глимт» Никите Хайкину. Его слова приводит «Чемпионат».

«По-прежнему нет новостей о ситуации, и это становится немного странным. Мы думали, что решение будет принято в марте. Сейчас ситуация затягивается, и никто не может объяснить почему», — сказал Сальтведт.

В октябре 2025 года Хайкин указал в системе Международной федерации футбола (ФИФА) гражданство Великобритании. Ранее сообщалось, что он хочет получить норвежский паспорт и выступать за сборную. Футболист объяснял свое решение семейными обстоятельствами — его невеста является гражданкой Норвегии.

В 2021 году Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. На его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

Хайкин играет за «Буде-Глимт» с 2019 года. В марте футболист в составе норвежской команды побил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов за сезон.

