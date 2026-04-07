Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Бизнес

ФАС снизила цены на несколько важнейших лекарств

ФАС снизила цены на семь лекарств из перечня жизненно необходимых
Denys Kurbatov/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) снизила цены на семь жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, речь идет о спрее «Перекись водорода» 3% (минус 11%), растворе «Полиоксидония» 6 мг/мл (минус 37%), капсулах «Периндоприла» 8 мг (минус 45%), упаковке из двух флаконов «Морфина» 20 мг/мл (минус 49,8%), а также шприц-ручке с раствором «Санфело» 120 мг (минус 22%). Кроме того, цена за упаковку препарата «Калквенс Т» согласована на 13% ниже минимальной стоимости в референтных странах, а «Симбикорт рапихалер» — на 14% ниже средней цены его реализации в 2025 году.

В мае прошлого года ФАС России оштрафовала фармкомпанию КРКА за повышение цен на не имеющее аналогов лекарство. Служба признала организацию нарушившей антимонопольное законодательство. Фармкомпании выдали предписание с требованием снизить цены на данные препараты. До этого ведомство возбудило дело в отношении фармкомпании за повышение цен на отдельные дозировки препарата «Ко-Дальнева» на 10–16%.

Ранее ФАС решило изучить цены на куриные яйца и молоко.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!