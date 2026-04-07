ФАС снизила цены на несколько важнейших лекарств

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) снизила цены на семь жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, речь идет о спрее «Перекись водорода» 3% (минус 11%), растворе «Полиоксидония» 6 мг/мл (минус 37%), капсулах «Периндоприла» 8 мг (минус 45%), упаковке из двух флаконов «Морфина» 20 мг/мл (минус 49,8%), а также шприц-ручке с раствором «Санфело» 120 мг (минус 22%). Кроме того, цена за упаковку препарата «Калквенс Т» согласована на 13% ниже минимальной стоимости в референтных странах, а «Симбикорт рапихалер» — на 14% ниже средней цены его реализации в 2025 году.

В мае прошлого года ФАС России оштрафовала фармкомпанию КРКА за повышение цен на не имеющее аналогов лекарство. Служба признала организацию нарушившей антимонопольное законодательство. Фармкомпании выдали предписание с требованием снизить цены на данные препараты. До этого ведомство возбудило дело в отношении фармкомпании за повышение цен на отдельные дозировки препарата «Ко-Дальнева» на 10–16%.

Ранее ФАС решило изучить цены на куриные яйца и молоко.