Школьниц оштрафовали на 100 тыс. рублей после ДТП с пожилым москвичом

В Москве школьниц оштрафовали на 100 тыс. рублей после аварии на самокате

Подростков оштрафовали на 100 тыс рублей после того, как они на электросамокате врезались в пожилого мужчину на юге Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Двоих девочек, которые сбили пожилого мужчину на электросамокте и скрылись вычислили и оштрафовали на 100 тысяч рублей, их аккаунт в сервисе заблокирован», — сообщает столичный дептранс.

По данным канала, в момент столкновения школьницы ехали на самокате вдвоем. В результате произошедшего пожилой москвич получил серьезные травмы, его госпитализировали. После происшествия Следственный комитет завел уголовное дело в отношении несовершеннолетних нарушителей.

