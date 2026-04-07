Путин охарактеризовал Трампа одним словом

Президент России Владимир Путин во время разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в октябре 2025 года сравнил американского лидера Дональда Трампа с танком. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на стенограмму переговоров.

По данным агентства, накануне оба лидера говорили с президентом США о возможном саммите в Будапеште, который в итоге так и не состоялся. Венгерский премьер признался, что восхищается деловым подходом Трампа и сравнил его с «торнадо». Путин нашел для американского коллеги более подходящее сравнение.

«Он движется вперед как танк. Это приносит плоды, и этому можно только радоваться», — приводятся в статье слова президента России.

Кроме того, Путин якобы высоко оценил способность Трампа справляться с различными кризисами одновременно, в том числе на Ближнем Востоке.

В сентябре прошлого года президент США назвал «бесцельной борьбой» российскую военную спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы. По его словам, ВС РФ уже не один год ведут борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю. Трамп подчеркнул, что неспособность довести вооруженный конфликт до завершения делает страну похожей на «бумажного тигра».

В ответ Путин задался вопросом, если Россия — бумажный тигр, то что тогда собой представляет НАТО.

Ранее Трамп оценил качества Путина как президента.