В Турции устроили стрельбу у консульства Израиля

Haber7: в Стамбуле неизвестные напали на консульство Израиля, ранены полицейские

В Стамбуле неизвестные напали на консульство Израиля, ранения получили два полицейских. Троих нападавших ликвидировали, сообщает турецкий новостной портал Haber7.

По информации журналистов, перестрелка произошла в районе Левент в Стамбуле рядом с израильской дипмиссией. На место происшествия выехало несколько нарядов полиции.

«Полиция вмешалась в инцидент. Двое полицейских получили ранения, трое подозреваемых были задержаны», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

З апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнул важность прекращения агрессивных действий Израиля на Ближнем Востоке и выразил обеспокоенность по поводу попыток подрыва статуса Иерусалима.

Кроме того, турецкий лидер отметил, что Анкара не одобряет атаки на Иран.

Ранее Эрдоган назвал Нетаньяху бедствием для израильского народа.

 
