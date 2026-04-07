Власти рассказали о состоянии учителя, пострадавшего при обстреле школы в Запорожской области

Пострадавший в результате атаки на школу в селе Великая Знаменка Запорожской области учитель находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«К сожалению, пострадали пятеро детей и их учитель, который находится сейчас в тяжелом состоянии в больнице», — сказал он.

Оперативная обстановка напряженная, обстрелы продолжаются, добавил губернатор.

7 апреля школа в селе Великая Знаменка подверглась атаке беспилотников, сообщил Балицкий.

В результате удара пострадали шесть человек — их госпитализировали в местную больницу.

Кроме того, как рассказал глава региона, украинский беспилотник атаковал скорую помощь, приехавшую к пострадавшим в учебном заведении. При этой атаке, по его информации, пострадавших нет.

Ранее в ДНР почти 500 тысяч человек остались без электричества из-за атаки ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Как ИИ может свести с ума и можно ли использовать его безопасно
