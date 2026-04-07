Fox News: в Англии строители во время ремонта дороги откопали 300-летнюю пушку

В Англии строители во время ремонта дороги нашли 300-летнюю пушку, пишет Fox News.

По предварительным данным, чугунная пушка была отлита в конце XVII — начале XVIII века. Ее длина составляет почти три метра, а вес превышает одну тонну. Специалисты отметили, что орудие, вероятно, давно вывели из эксплуатации: его дуло было намеренно закрыто.

Археологи считают, что позже пушку могли использовать в совершенно другой роли — как швартовочный столб у причала. Подобная практика была распространена в конце XIX — начале XX века. Позже, когда район доков засыпали в 1930-х годах, артефакт оказался под слоем грунта.

«Рабочие точно не ожидали, что из земли появится пушка. Более того, сначала они даже не поняли, что это она», — рассказали специалисты.

Теперь исследователям предстоит выяснить точный возраст находки, место ее изготовления и, возможно, имя мастера, который ее отлил.

