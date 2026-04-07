Фундаментальный сбой: из-за блокады Ормуза может остановиться производство автомобилей

Блокада Ормузского пролива Ираном уже привела к консервации либо замедлению работы печей парового крекинга из-за нехватки нафты у крупнейших производителей пластика в Восточной Азии. По цепочке первыми пострадают производители автомобилей и автозапчастей, которые работают по традиционной японской системе Just in Time и не имеют достаточных складских запасов пластиковых автокомпонентов. Может произойти массовая остановка конвейеров в автопроме. О том, как эта ситуация отразится на России, – в материале «Газеты.Ru».

Боевые действия США и Израиля против Ирана и ограничение судоходства в Ормузском проливе привели к дефициту важнейшего сырья для производства пластика – нафты . Из-за перебоев в поставках, связанных с войной, южнокорейская компания LG Chem с конца марта остановила работу установки крекинга нафты на своем комплексе в Йосу, сообщает Reuters. До этого нефтехимический гигант Yeochun NCC остановил установки по производству олефинов и ароматических углеводородов, пишут местные СМИ.

Официальные уведомления о возможном форс-мажоре и о задержках поставок продукции также направили химические компании Lotte Chemical и Hanwha Solutions.

Зачем нужна нафта Нафта (или лигроин) — это смесь жидких углеводородов, промежуточная фракция перегонки нефти. Она служит основным сырьем в нефтехимии. Из нафты в процессе парового крекинга получают мономеры — этилен, пропилен, бензол, которые становятся основой для большинства пластиков: полиэтилена, полипропилена, полистирола и поливинилхлорида (ПВХ). В конструкции современного автомобиля пластики занимают важное место: на них приходится до 30% от всех компонентов и их роль незаменима.

Куда более серьезно проблема нехватки нафты ударила по Японии, которая

на 60% зависит от импорта этого сырья, причем около 70% нафты поступало из стран Ближнего Востока,

свидетельствуют данные Японской ассоциации нефтехимической промышленности.

В середине марта крупнейший японский нефтехимический концерн Mitsubishi Chemical заявил о сокращении производства этилена, используемого в производстве пластмасс и других промышленных товаров, пишет The Japan Times. Этилен применяется для производства широкого спектра промышленной продукции, включая детали из полимерных смол для автомобилей, синтетические волокна и пищевую упаковку.

В числе пострадавших японских производителей нефтехимической продукции Mitsui Chemicals, а также компания Idemitsu Kosan, которая уведомила своих клиентов о возможности приостановки работы этиленовых заводов в префектурах Тиба и Ямагути, если фактическое закрытие Ормузского пролива затянется.

Автопром

На фоне перебоев с поставками нафты автомобильная промышленность находится в напряженном состоянии, сообщает Chosun Ilbo.

«Если поставки ключевых материалов, таких как ABS-пластик, станут нестабильными или возникнут проблемы с закупками, это может привести к сбоям в производстве автомобилей. Производители автомобилей, такие как Hyundai Motor, проводят экстренные проверки запасов нефтехимического сырья у своих поставщиков первого и второго эшелона», — отмечается в публикации издания.

Аналитики S&P Global в своем отчете о влиянии конфликта на автомобильную отрасль отмечают, что хоть доля Ирана в мировом производстве автомобилей невелика, основная проблема — блокада Ормузского пролива.

«На глобальном уровне непосредственный риск связан с нарушением цепочек поставок комплектующих из Азии, особенно тех, что поставляются по системе Just in Time (JIT, «точно в срок») для европейского производства автомобилей», — отмечается в сообщении агентства.

Что за концепция Just in Time Методология Just in Time («точно в срок», JIT) представляет собой подход к управлению производством и логистическими цепочками, согласно которому необходимые материалы, компоненты и готовые изделия доставляются непосредственно в тот момент, когда они требуются для выполнения производственных операций. Основной задачей данного подхода является сокращение запасов сырья и готовой продукции, минимизация расходов на складирование, ускорение оборота капитала и повышение общей эффективности предприятия. История концепции начинается в середине XX века, когда она была разработана японским автопроизводителем Toyota в рамках системы бережливого производства (Lean Manufacturing). Именно тогда компания внедрила инновационный метод поставки комплектующих точно в нужный момент производственного процесса, чтобы избежать больших объемов материальных запасов и связанных с ними издержек. Этот подход позволил существенно сократить время изготовления автомобилей, улучшить качество продукции и значительно уменьшить производственные расходы. Сегодня методология JIT активно применяется во многих отраслях промышленности и бизнеса по всему миру благодаря своей доказанной экономической выгоде и высокой результативности.

Аналитики подчеркивают, что последствия для автопроизводства будут вызваны перебоями в поставках и транспортировке. Инфляция себестоимости продукции усилится, а давление на издержки повлияет на прибыльность производства доступных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

«Потенциально это может привести к тому, что автопроизводители будут отдавать приоритет ограниченным поставкам более маржинальной продукции, подобно тому, как это наблюдалось во время кризиса в полупроводниковой отрасли», — ожидают эксперты S&P Global Mobility.

Цены на пластмассы и полимеры уже достигли четырехлетнего максимума, констатирует агентство Reuters. Япония, Южная Корея и Индия, среди прочих, наиболее уязвимы из-за своей зависимости от импорта сырой нефти и нефтехимического сырья. Азия и Европа испытывают давление, в то время как США набирают обороты, отмечается в публикации агентства.

«Мы имеем дело не просто с топливным кризисом, мы имеем дело с фундаментальным сбоем в экосистеме поставок компонентов. Когда автозапчасти лежат на корабле лишний месяц, весь производственный график завода стоимостью в миллиард долларов рушится . Мы уже наблюдаем циклы производства с приостановками на нескольких европейских заводах», — написал аналитик Global Automotive Research Маркус Вэнс в соцсети в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Как повлияет на Россию

Российские эксперты отмечают, что перебои с производством автокомпонентов отразятся на нашем рынке через несколько месяцев.

«Если вдруг случатся перебои с поставками пластиковых деталей, то, скорее всего, мы ощутим это через 2-3 месяца»,

— отметил в беседе с «Газетой.Ru» гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.

Впрочем, собеседник подчеркнул, что он не ожидает развития такого сценария.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков напротив полагает, что удар по мировому автопрому из-за нарушения цепочек поставки сырья неизбежен. Однако это станет возможно, если военный конфликт продлится еще, как минимум, свыше двух месяцев.

Тогда автопроизводителям придется менять номенклатуру поставщиков, отмечает автоэксперт. Опасность для автозаводов состоит в том, что запасов пластиковых деталей для сборочного производства практически никто не держит из-за системы JIT, а отсутствие даже малозначительной детали приводит к некомплектности всего собранного автомобиля — в таком виде его невозможно продать, указывает собеседник.

«Ни производители автокомпонентов, ни автомобильные заводы не имеют складских запасов пластиковых деталей. Цепочка поставок, конечно, имеет протяженность по времени, и если вы сегодня все отрубаете на уровне сырья, то все равно какое-то время компоненты будут производиться. Это может быть лишь несколько месяцев», — объяснил Кадаков «Газете.Ru».

По его словам, ситуация с сырьем для пластика похожа на ту, которая возникла в период пандемии с электронными чипами: проблема сильно разнилась в зависимости от конкретного производителя.

«Если перемирие произойдет в течение месяца-двух, глобального катаклизма в автопроме не случится. Но проблемы будут очень большие: если ту же переднюю панель салона, сиденья и другие детали поставляет один поставщик, и надо заново верифицировать сырье и компоненты от другого, этот процесс может затянуться на полгода или год. У автопроизводителей, как правило, несколько поставщиков», — заключил Кадаков.