Россия не исключает продление работы Международной космической станции до 2030 года

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов не исключил продление работы Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом он заявил в ходе просветительского марафона «Космос со знанием», передает РИА Новости.

«Если год назад... был диалог о том, что надо побыстрее ускорить завершение работы МКС, то сейчас с нашими американскими коллегами мы обсуждаем, что работать минимум до 2028 года она должна, может быть, даже до 2030», — сказал он.

В марте Баканов заявил, что Международную космическую станцию планируют затопить в 2030 году.

По словам главы госкорпорации, в 2028 году «Роскосмос» приступит к постепенному сведению станции с орбиты, а спустя два года она будет затоплена.

На смену МКС должна прийти Российская орбитальная станция. Как заявлял гендиректор «Роскосмоса», что первый модуль Российской орбитальной станции будет запущен в 2028 году.

Ранее профессор Белявский заявил, что национальной станцией РОС будет управлять андроид.