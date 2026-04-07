Волочкова рассказала, как празднует Пасху

Балерина Анастасия Волочкова поделилась, что каждый год во время Пасхи посещает храм, чтобы помолиться. В разговоре с Общественной Службой Новостей знаменитость рассказала и о других традициях, которые соблюдает в этот праздник.

Волочкова призналась, что обожает православные праздники.

«Я хожу на Пасху в храм, молюсь. Кстати, я не только по праздникам хожу туда, но в целом часто посещаю святые места, чтобы набраться сил и помолиться», — раскрыла балерина.

Однако, по словам артистки, она не печет пасхальные куличи, поскольку не умеет пользоваться плитой. При этом Волочкова отметила, что никогда не ест эти изделия, поскольку ей нужно следить за своей фигурой.

Балерина также добавила, что каждый год отмечает Пасху и получает большое количество подарков, в числе которых куличи и мягкие игрушки.

В феврале Анастасия Волочкова перенесла операцию на ноге. Артистке провели хирургическое вмешательство в госпитале святой Марии в Мюльхайме. Она решилась на госпитализацию в Германии, заявив, что в этой стране «самые лучшие врачи».

Балерина также отмечала, что после госпитализации ей начали приписывать ей тяжелые заболевания, включая онкозаболевание. Однако знаменитость опровергла все эти сообщения.

Ранее Волочкова пожаловалась на проблемы со здоровьем и расплакалась.