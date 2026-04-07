Верующих призвали не покупать косметику с церковной тематикой

Верующим стоит отказаться от покупки косметики, на упаковке которой изображены церковные символы. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов, раскритиковав продажу продукции со священными символами на маркетплейсах.

«Создание палеток теней для макияжа, стилизованных под христианские святыни, — это неуважение к священным символам. Крест, лучи Святого Духа, элементы иконостаса — это не просто узоры, это образы нашей веры, которые имеют глубокое богословское значение. Крест — символ нашего спасения, жертвы Христовой. Изображение Святого Духа в виде лучей — напоминание о Третьей Ипостаси Святой Троицы. Помещать такие священные символы на предмет косметики, который предназначен для повседневного использования, — значит низводить святыню до уровня декора, лишать ее благоговейного почитания. Святые отцы и правила Вселенских соборов учат, что священные изображения должны находиться в достойных местах, где им воздается честь. Косметичка или лицо женщины, на которое наносятся тени с крестом, — это не место для святыни. Это не просто безвкусица, это профанация. Я призываю верующих отказаться от покупки подобной продукции. Пусть наша вера будет не в модных аксессуарах, а в сердце и в делах милосердия», — сказал он.

До этого Иванов объяснял, что кролик в христианской культуре символизирует похоть и блуд, — и никогда не был связан с Пасхой. Православный активист призвал верующих не поддаваться на коммерциализацию праздника и навязывание чуждых образов — «символов греха».

