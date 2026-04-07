В России разработали неожиданный способ переработки углекислого газа на МКС в кислород

ТАСС: созданы водоросли для переработки углекислого газа на МКС в кислород
Российские исследователи разработали водоросли с улучшенными свойствами фотосинтеза, способные эффективно перерабатывать углекислый газ в кислород на борту космических станций. Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал об этом на заседании президиума РАН «Космос как источник научных знаний, прогресса и сотрудничества», сообщили «Газете.Ru» в ТАСС.

По его словам, ученым удалось существенно повысить эффективность фотосинтеза микроводорослей. В результате всего один кубический метр такой биомассы способен полностью поглощать углекислый газ, выделяемый одним космонавтом, и преобразовывать его в кислород.

Разработка ведется совместно с Институтом медико-биологических проблем РАН и предназначена для использования в системах жизнеобеспечения космических аппаратов.

Как отметил Ковальчук, современные биотехнологии позволяют не только утилизировать отходы, но и превращать их в полезные продукты или энергию. В данном случае речь идет о замкнутом цикле: выдыхаемый человеком углекислый газ становится сырьем для производства кислорода.

Подобные решения рассматриваются как перспективные для длительных космических миссий, где автономность систем жизнеобеспечения играет ключевую роль. В будущем такие биореакторы могут использоваться не только на орбите, но и при полетах к Луне и Марсу.

