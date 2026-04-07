Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

«Последний козырь Трампа»: стало известно, что ждет США и Иран в апреле

U.S. Air Force

Президент США Дональд Трамп в условиях истощения запасов вооружений для войны против Ирана может использовать свой «последний козырь», который подразумевает начало наземной операции против Тегерана и удары по гражданской инфраструктуре страны. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По его мнению, Трамп может в конечном счете даже пойти на уступки Ирану.

«Мы видим, что Соединенные Штаты завязли в этом конфликте, истощили свои запасы вооружений, тех же самых ракет высокоточных Tomahawk. Еще хуже ситуация с противоракетами для систем ПВО. Ничего хорошего для администрации Трампа здесь не просматривается. Я думаю, что они, конечно, до конца апреля постараются реализовать свой последний козырь. Это возможность, во-первых, ударов по гражданской инфраструктуре Ирана. И второе — это задействование американского спецназа и морпехов в рамках какой-нибудь ограниченной наземной операции на территории Ирана. Это приведет к потерям среди американских военных, и это еще сильнее ослабит позиции Трампа и внутри Америки, и вовне», — считает американист.

По оценке Дудакова, в условиях ослабления военной машины Соединенных Штатов и противодействия операции в Исламской Республике со стороны демократов внутри США Трампу «придется на условия Ирана хотя бы в каком-то ограниченном выражении идти».

5 апреля президент США сообщил, что Вашингтон и Тегеран могут заключить сделку 6 или 7 апреля. В случае отказа Ирана от соглашения хозяин Белого дома намерен «все взорвать и забрать нефть» у Исламской Республики. Перед этим он пригрозил, что американские войска уничтожат все мосты и электростанции в Иране, если власти страны не откроют «чертов Ормузский пролив». Комментируя ситуацию, сенатор-демократ Крис Мерфи назвал «военными преступлениями» планы Дональда Трампа уничтожить мосты и электростанции в Исламской Республике.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!