Ученые предупредили о возможных магнитных бурях в ближайшие сутки

ИКИ РАН: на Земле возможны слабые и средние магнитные бури в ближайшие сутки
NOAA Ozone Watch

Слабые и средние магнитные бури возможны на Земле в ближайшие сутки. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в Telegram-канале.

«Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — прогнозируются слабые и средние магнитные бури», — сказано в сообщении.

В лаборатории уточнили, что повышенная геомагнитная активность связана с несколько превышающей норму скоростью солнечного ветра, которая составляет около 500 км/с против обычных 300-400 км/с.

По информации астрономов, магнитная буря, начавшаяся на Земле 20 марта, стала сильнейшей с конца января 2026 года. Так, в ночь на 21 марта это астрономическое событие пересекло психологически значимый порог G3.

Магнитная буря, о которой идет речь, началась после прихода плазмы от вспышки на Солнце. По информации лаборатории, на Солнце произошла крупная вспышка с выбросом плазмы в сторону Земли. Во время нее был также разрушен и выброшен в космос находившийся вблизи эпицентра протуберанец среднего размера, который дополнительно увеличил массу выброшенного газа.

Ранее россиянам объяснили, как подготовиться к магнитным бурям.

 
Теперь вы знаете
Как ИИ может свести с ума и можно ли использовать его безопасно
