Сын, застреливший родителей в Таганроге, мог быть под наркотиками

Подозреваемый в расправе над родителями житель Таганрога в момент совершения преступления мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По предварительной информации, 32-летний сын привлекался по статье о сбыте наркотических средств, в момент нападения на семью он также мог быть под веществами.

Тела убитых мужчины и женщины с огнестрельными ранениями нашли частном доме, их застрелили из карабина «Сайга». Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подозреваемый скрылся на автомобиле Kia, его разыскивает полиция.

До этого в Петербурге таксиста застрелили в собственном автомобиле. Инцидент произошел на Искровском проспекте. По данным издания, 63-летний пострадавший сел в свой автомобиль. Вскоре к нему подошел знакомый и выстрелил в голову, после чего скрылся. Подозреваемого задержали, им оказался сосед погибшего. Между мужчинами был затяжной конфликт.

Ранее житель Липецкой области застрелил сотрудника военной полиции.