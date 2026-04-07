Видео: в Подмосковье спасателям пришлось распиливать авто, чтобы спасти мужчину

В Подмосковье на видео сняли разбитую легковушку, в которую влетела фура

В городе Ступино Московской области произошло ДТП с участием грузовика и легковой машины. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«На 321-м км трассы А-108 у села Семеновское грузовик столкнулся с легковушкой. Водитель легкового автомобиля оказался зажат в салоне — спасатели деблокировали его и передали медикам. Пожилого мужчину с травмами госпитализировали. Водитель фуры не пострадал», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как спасатель пытается освободитель человека, которого зажало на переднем сидении машины. На записи также заметно, что в результате аварии легковой автомобиль получил серьезные повреждения, а его детали разлетелись по проезжей части.

