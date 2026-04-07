Мэр Энергодара сообщил о количестве беспилотников, атаковавших город

Мэр Пухов: 10 дронов ВСУ ударили по жилым домам в Энергодаре
Примерно 10 дронов пытались атаковать 7 апреля город-спутник Запорожской атомной электростанции (АЭС) Энергодар. Об этом РИА Новости сообщил глава города Максим Пухов.

По его словам, дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе атаки ударили по двум многоквартирным жилым домам.

Также сегодня утром Пухов в своем Telegram-канале написал, что украинский беспилотник атаковал спортивно-оздоровительный комплекс в первом микрорайоне. В результате была повреждена кровля здания, которое в данный момент находится на капитальном ремонте. Информация о пострадавших не поступала.

Также сообщалось, что под артиллерийский обстрел попала одна из школ Великой Знаменки. Мэр города отметил, что было зафиксировано порядка восьми прилетов по школе, где на момент обстрела находились дети и шел учебный процесс. По предварительным данным, есть раненые.

Ранее на ЗАЭС сообщили от атаках украинских войск на выходных.

 
