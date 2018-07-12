Премьер Эстонии рассказал о «зловредной активности» России

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что «зловредная активность» России требует единого ответа со стороны НАТО. Об этом сообщается на сайте эстонского кабмина.

По его словам, страны НАТО должны вместе реагировать на «зловредную активность» России.

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Он также отметил, что для альянса существует множество различных угроз, в частности, кибератаки и терроризм.

Ратас подчеркнул важность продолжения взаимодействия ЕС и НАТО в сфере военной мобильности.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не ищет конфронтации с Россией.