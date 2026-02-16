Люди в костюмах панд смогут бесплатно посетить Московский зоопарк

Московский зоопарк сообщил в Telegram-канале об акции, в рамках которой посетителям в костюмах панд будет предоставлен бесплатный вход.

Такой возможностью гости смогут воспользоваться 21 февраля — в день открытия фестиваля в честь Китайского Нового года. Для участия в акции в составе костюма должны присутствовать не менее трех тематических элементов: верхняя одежда, низ (брюки/юбка) и обувь или аксессуар (шарф, шапка, варежки). В пресс-службе уточнили, что приветствуются полноценные кигуруми или ростовые костюмы.

В зоопарке рассказали, что 21 февраля на главном входе гостей будут встречать диджей и аниматоры в костюмах. Позднее посетители смогут увидеть красочное шоу с Огненной лошадью, барабанщиками и Китайским Драконом, а далее будет проводиться праздничное вручение подарков большим пандам.

Китайский Новый год — самый главный и продолжительный праздник в Китае и странах Восточной Азии. Он символизирует обновление, семейное единство, радость и надежду на лучшее. Его дата плавающая и рассчитывается по лунному календарю. Когда наступит китайский Новый год в 2026 году, как его правильно встретить и что принесет символ года Красная Огненная Лошадь — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мужчина передал Московскому зоопарку детеныша пумы.