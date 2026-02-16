Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Культура

Стали известны подробности передачи Сабуровым питбайков для СВО

Комик Сабуров передал мотоциклы бойцам СВО по личной инициативе
Кадр из видео/Telegram-канал «Подъём»

Стали известны подробности передачи комиком Нурланом Сабуровым мотоциклов бойцам СВО. Как сообщило издание «Подъем», с таким предложением артист по личной инициативе обратился к одному из командиров подразделения Александру Кузнецову (Ратибору).

«Летом 2025 года в адрес Александра Сергеевича Кузнецова (Ратибора) обратился Нурлан Сабуров с инициативой передачи 10 питбайков в подразделение «Легион Вагнер Истра». Передача состоялась на территории округа Истра, транспорт был получен сотрудниками муниципалитета и передан в подразделение к Ратибору», — уточнил источник.

После передачи техники участники СВО записали видео с благодарностью Сабурову, продемонстрировав новые мотоциклы. Они выразили уверенность, что новая техника поможет российским военнослужащим выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО. Также они подчеркнули важность того, что «тыл и фронт действуют в одной упряжке».

14 февраля стало известно, что Сабуров внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец».

6 февраля сообщалось, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. По одной из версий, причиной может быть отмывание доходов через посредников. Это не первый скандал с участием комика: ранее его обвинили в нарушении миграционного законодательства, а его шутки не раз приводили к спорам в соцсетях и жалобам общественников. Как развивалась карьера Нурлана Сабурова и из-за чего ему могли запретить въезд в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Казахстане начали проверку в отношении Нурлана Сабурова.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!