Стали известны подробности передачи Сабуровым питбайков для СВО

Стали известны подробности передачи комиком Нурланом Сабуровым мотоциклов бойцам СВО. Как сообщило издание «Подъем», с таким предложением артист по личной инициативе обратился к одному из командиров подразделения Александру Кузнецову (Ратибору).

«Летом 2025 года в адрес Александра Сергеевича Кузнецова (Ратибора) обратился Нурлан Сабуров с инициативой передачи 10 питбайков в подразделение «Легион Вагнер Истра». Передача состоялась на территории округа Истра, транспорт был получен сотрудниками муниципалитета и передан в подразделение к Ратибору», — уточнил источник.

После передачи техники участники СВО записали видео с благодарностью Сабурову, продемонстрировав новые мотоциклы. Они выразили уверенность, что новая техника поможет российским военнослужащим выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО. Также они подчеркнули важность того, что «тыл и фронт действуют в одной упряжке».

14 февраля стало известно, что Сабуров внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец».

6 февраля сообщалось, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. По одной из версий, причиной может быть отмывание доходов через посредников. Это не первый скандал с участием комика: ранее его обвинили в нарушении миграционного законодательства, а его шутки не раз приводили к спорам в соцсетях и жалобам общественников. Как развивалась карьера Нурлана Сабурова и из-за чего ему могли запретить въезд в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Казахстане начали проверку в отношении Нурлана Сабурова.