Общество

Пропавших в Петербурге сестер волонтеры ищут в Москве и еще 14 регионах

Географию поисков сестер, пропавших в Петербурге, расширили до 15 регионов
lizaalert_piter/VK

Волонтеры продолжают поиски девушек, которые пропали в Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отряд «Лиза Алерт».

Географию поисков существенно расширили. Как полагают добровольцы, сестры могут находиться не только в Петербурге и Ленобласти, но и в одном из 13 других регионах. Среди них – Волгоград, Рязань, Тверь, Москва и другие.

18-летняя Марина и ее 11-летняя младшая сестра пропали неделю назад. Старшая повела девочку в школу, но домой обе так и не вернулись. К моменту старта поисков волонтеры не исключали, что девочки уже уехали из региона.

Как предположил отец, дочери могли уйти к матери. Бывшая супруга некоторое время назад присоединилась к секте «Царская империя». Последователи религиозной общины среди прочего отказываются от документов.

Сами девочки позже записали видео, на котором появились вместе с матерью. Они рассказали, что отец заставлял их пользоваться документами.

Ранее в Калининграде мальчик три дня ходил по районам города, пока его искали сотни людей.
 
