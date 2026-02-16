РИА: ЕС пойдет на соглашение с Россией, когда Киев будет еще более ослаблен

Швейцарский депутат кантонального парламента Женевы и журналист Ги Меттан в разговоре с РИА Новости высказал мнение, что Украина и Евросоюз пойдут на соглашение с Россией, когда Киев будет еще более ослаблен.

«Они сделают это тогда, когда Украина будет еще более ослаблена, а они потеряют еще больше средств и экономической конкурентоспособности», — заявил парламентарий.

Третий раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта состоится в Женеве 17–18 февраля. В них будут участвовать делегации трех стран — Соединенных Штатов, России и Украины. При этом Швейцария не будет принимать участие в мероприятии. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, выбор швейцарского города в качестве площадки для нового раунда трехсторонних переговоров обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.

Ранее Лавров прокомментировал ход переговоров по Украине.