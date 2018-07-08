Постпред США в НАТО: Россия пытается переманить Турцию на свою сторону

Россия пытается переманить многих американских союзников на свою сторону, в том числе и Турцию. С таким заявлением выступила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон в интервью Fox News.

«Я действительно считаю, что Россия пытается переманить Турцию [на свою сторону], они пытаются переманить многих наших союзников. Они хотят дестабилизировать сильнейший оборонный альянса в мировой истории — и это НАТО», — сказала она.

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В эфире Fox News также выступил сенатор-республиканец Линдси Грэм. Говоря о Турции, он отметил, что Анкара остается союзником Вашингтона.

«Мы нуждаемся в Турции, и они нуждаются в нас», — заключил сенатор.

Ранее Линдси Грэм дал совет президенту США Дональду Трампу, как вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.