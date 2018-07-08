Большинство командиров боевиков в Дераа перешли на сторону САР

Начальник центра по примирению враждующих сторон Алексей Цыганков заявил, что большинство командиров незаконных вооруженных формирований в провинции Дераа прекратили сопротивление и перешли на сторону властей Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время в Дераа завершается процесс урегулирования вооруженного противостояния армии САР и представителей вооруженной оппозиции.

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Он также добавил, что незаконными вооруженными формированиями было сдано большое количество оружия и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что в провинции Дераа в Сирии лидеры вооруженных формирований согласились сдать оружие и прекратить вести огонь.