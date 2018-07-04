Более 71 тысячи беженцев вернулись в Восточную Гуту

В российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что более 71 тысячи человек вернулись в свои дома в Восточной Гуте. Об этом сообщается в фейсбуке Министерства обороны России.

«На большей части Сирийской Арабской Республики созданы условия для возвращения вынужденных переселенцев, благодаря этому из лагерей беженцев и временно перемещенных лиц в свои дома вернулось 71 176 жителей Восточной Гуты», — говорится в сообщении.

Реклама

Как отмечается, в настоящее время нормализуется обстановка в провинциях Хама и Хомс, идет процесс возвращения к мирной жизни.

Ранее сообщалось, что более 70 тысяч беженцев вернулись в Восточную Гуту.