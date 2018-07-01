СМИ: Пентагон без объявления изменил цели и задачи

Министерство обороны США без официального объявления изменило цели и задачи, указанные на сайте ведомства. На это указало издание Task&Purpose.

Отмечается, что в течение последних 20 лет миссия Пентагона определялась как создание «вооруженных сил, необходимых для предотвращения войны и обеспечения безопасности» США. В настоящий момент на главной странице сайта указано обеспечение «смертоносных объединенных сил для защиты нашей страны и поддерживания американского влияния за рубежом».

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При этом в разделе «описание» приводится старый вариант текста. Как отмечает издание, изменения произошли между 2 и 3 января 2018 года.

Ранее сообщалось, что Пентагон оценивает стоимость вывода войск США из Германии.