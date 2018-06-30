В Минобороны назвали сроки поставки первой партии серийных Су-57

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что ведомство ожидает получить первую партию серийных самолетов Су-57 в 2019 году, передает РИА «Новости».

«Первую партию серийных самолетов Минобороны ожидает получить уже в следующем году, соответствующий контракт готовится к подписанию», — сказал Криворучко.

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Он также отметил, что на сегодняшний день все готово для заключения контракта на поставку двух самолетов, которые проходят завершающие этапы испытаний. По его словам, авиационный комплекс полностью подтвердил заданные характеристики, «в том числе и с учетом испытаний в Сирии».

Ранее сообщалось, что Минобороны заключит первый контракт на поставку 12 Су-57.