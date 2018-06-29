ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Евросоюз (ЕС) призвал Россию признать свою ответственность за крушение малайзийского Boeing рейса MH17 над Украиной в 2014 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Евросовет полностью поддержал резолюцию СБ ООН 2166 о крушении рейса MH17.

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«Он (Евросовет. — Газета.Ru) призывает Российскую Федерацию признать свою ответственность и в полной мере сотрудничать со всеми усилиями по установлению истины, справедливости и подотчетности», — говорится в тексте заявления.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах парламент отказался рассматривать предложение, предполагающее привлечение к ответственности за крушение малайзийского Boeing рейса MH17 украинскую сторону.